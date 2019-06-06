Английская сборная выигрывала Чемпионат мира по футболу лишь однажды — в 1966 году, у себя дома. Фото: официальный сайт ФИФА

Английская сборная выигрывала Чемпионат мира по футболу лишь однажды — в 1966 году, у себя дома. Фото: официальный сайт ФИФА

В португальском Гимарайнше на стадионе «Афонсу Энрикеш» проходит футбольный матч между сборными Нидерландов и Англии. Команды встречаются в рамках полуфинала Лиги наций, после первого тайма Англия выигрывает со счётом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал Маркус Рашфорд, успешно реализовавший пенальти на 32-й минуте. Защитник голландцев Маттейс де Лигт получил жёлтую карточку за фол в своей штрафной. Де Лигт потерял мяч на подходе к штрафной, чем воспользовался Рашфорд и вышел на ударную позицию. пытаясь исправить свою ошибку, голландский защитник сфолил, что и привело к назначению одиннадцатиметрового.

Команда, которая сегодня окажется, победителем, выйдет в финал турнира. Первый финалист определился накануне: сборная Португалии благодаря усилиям Криштиану Роналду обыграла Швейцарию со счётом 3:1. Проигравшая команда сыграет со Швейцарией в матче за третье место.