Сборная России по футболу прибыла в Саранск, где состоится игра с Сан-Марино. Команды встретятся в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Матч состоится 8 июня, стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Саранск, спасибо за теплую встречу! Очень приятно», — гласит сообщение на официальной странице команды в «Твиттере». Отмечается, что футболистов, сошедших с трапа самолёта в Саранске, угостили караваем.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто будет капитаном национальной команды в матчах против Сан-Марино и Кипра. По словам Черчесова, капитаном останется нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба, в сборной никаких изменений в этом плане нет.