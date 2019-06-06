Американский боксер мексиканского происхождения Энди Руис заявил, что согласится провести бой-реванш с Энтони Джошуа в Великобритании, если ему заплатят 50 миллионов долларов.

«Если они хотят, чтобы я приехал туда (в Великобританию), то должны заплатить мне 50 миллионов долларов, — заявил Руис, слова которого приводит Fight Hub TV. — Если они хотят провести бой здесь (в США), то это всего лишь вопрос переговоров».

Напомним, мексиканский боксер Энди Руис-младший одержал победу над представителем Великобритании Энтони Джошуа. Бой за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версии четырех федераций прошел в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Поражение от Руиса стало первым для Джошуа в карьере боксера, до этого поединка британец одержал 22 победы. В седьмом раунде Руис победил техническим нокаутом, до этого дважды в третьем раунде отправляя соперника в нокдаун. Мексиканец ранее побеждал 33 раза и уже имел одно поражение.