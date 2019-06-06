Защитник сборной Португалии Пепе не поможет своей команде в финале Лиги наций УЕФА.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Португалии, у спортсмена диагностирован перелом лопатки. Футболист получил повреждение во второй тайме полуфинального матча, в котором Португалия встречалась со Швейцарией.

Точные сроки восстановления Пепе не сообщается, однако известно, что футболист уже покинул расположение национальной команды.

Напомним, Португалия обыграла Швейцарию со счётом 3:1. Все три гола в составе победителей забил нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Финал Лиги наций состоится 9 июня. В тот же день пройдет и матч за третье место, в котором Швейцария сыграет либо с Англией, либо с Голландией.