Российская гимнастка Ангелина Мельникова поделилась ожиданиями от Европейских игр, которые будут проходить в Минске в период с 21 по 30 июня.

Спортсменка сообщила, что намерена выступить с новыми программами на бревне и в вольных упражнениях. «На Европейских играх хочется опробовать бревно, потому что мы поменяли практически полностью комбинацию», — сказала гимнастка, слова которой приводит агентство «Р-Спорт». Мельникова пояснила, что изменения были внесены из-за того, что раньше на этом снаряде у гимнастки возникали проблемы.

«Также у меня новые вольные, то есть другая композиция, поэтому Европейские игры – хороший шанс серьезно опробовать смену своих программ», — добавила россиянка. Мельникова отметила, что сложность программ останется прежней.