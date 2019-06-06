Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал победителем четвёртого этапа «Бриллиантовой лиги» на дистанции 110 метров с барьерами.

Соревнования проходят в Риме (Италия), Шубенков финишировал с результатом 13,26 секунды. На втором месте оказался представитель Великобритании Эндрю Поцци, показавший результат 13,29. Замкнул тройку сильнейших южноафриканец Антонио Алкана, его время — 13,30.

Напомним, Шубенков является чемпионом мира 2015 года. Также в его активе три золотые медали чемпионатов Европы. Шубенкову принадлежит рекорд России на дистанции 110 метров с барьерами. Кроме того, россиянин является действующим победителем «Бриллиантовой лиги».