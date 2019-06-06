Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар показал фото травмированной ноги. Повреждение не позволило спортсмену войти в состав национальной команды на Кубок Америки.

Фотографию Неймар разместил в историях своего «Инстаграма». «После шторма наступает затишье», — написал футболист.

Напомним, в товарищеском матче против сборной Катара Неймар получил травму голеностопа после столкновения с Ассимом Мадибо и был заменен на Эвертона Соареса на 21-й минуте встречи. Врачи диагностировали у футболиста разрыв связок правой лодыжки, восстановиться к турниру нападающий уже не успеет, поэтому было принято решение о том, что футболист покинет команду, а тренерский штаб будет искать ему замену.

Кубок Америки стартует в Бразилии через неделю, 14 июня. На групповом этапе сборная Бразилии сыграет с командами Венесуэлы, Перу и Боливии.