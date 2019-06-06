Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась с подписчиками видеозаписью, на которой танцует под саундтрек из «Аладдина».

«Иду на повышение своих skills! Из стюардесс в пилоты ковра-самолета», — написала спортсменка под публикацией.

На данный момент фигуристка принимает участие в ледовом шоу «Fantasy on Ice», которое проходит в Японии. Во время одного из показов шоу в префектуре Тибо произошло землетрясение. Как раз в это время на льду находился двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Напомним, в минувшем сезоне Туктамышева стала бронзовым призёром командного чемпионата мира, выиграв соревнования в женском катании. На чемпионатах Европы и мира Туктамышева не выступала, так как не смогла пройти отбор из-за болезни.