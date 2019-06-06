Российский тренер по спортивной ходьбе Виктор Чёгин выиграл государственные контракты на обеспечение безопасности спортивного центра, в котором работал раньше, на сумму 8,5 миллионов рублей.

Напомним, специалист пожизненно отстранён от тренерской деятельности за участие в допинговых скандалах. Как сообщает Reuters, Чёгин является владельцем частной охранной компании «Честь-С». С того момента, как его дисквалификация вступила в силу, компания Чёгина получила три госконтракта, общая сумма которых составляет 8,5 миллионов рублей.

Отмечается, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не запрещает осуществлять подобные сделки. Глава российского Антидопингового агентство (РУСАДА) Юрий Ганус подчеркивает, что Чёгин всегда остаётся в фокусе внимание организации.