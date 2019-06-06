Петербургский «Зенит» узнал календарь чемпионата России на первый круг следующего сезона. Ранее стало известно, что в первом туре подопечные Сергея Семака сыграют с «Тамбовом», который вышел в РПЛ благодаря победе в ФНЛ.
2 тур. «Сочи» — «Зенит». Предварительная дата — 21 июля
3 тур. «Оренбург» — «Зенит». 28 июля.
4 тур. «Зенит» — «Краснодар». 4 августа.
5 тур. «Динамо» — «Зенит». 11 августа.
6 тур. «Зенит» — «Ахмат». 18 августа.
7 тур. «Зенит» — «Уфа». 25 августа.
8 тур. «Спартак» — «Зенит». 1 сентября.
9 тур. «Зенит» — «Арсенал». 9 сентября.
10 тур. «Зенит» — «Рубин». 22 сентября.
11 тур. «Локомотив» — «Зенит». 29 сентября.
12 тур. «Урал» — «Зенит». 6 октября.
13 тур. «Зенит» — «Ростов». 20 октября.
14 тур. «Крылья Советов» — «Зенит». 27 октября.
15 тур. «Зенит» — ЦСКА. 3 ноября.