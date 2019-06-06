В португальском Гимарайнше на стадионе «Афонсу Энрикеш» завершился футбольный матч между сборными Нидерландов и Англии. Команды встречались в рамках полуфинала Лиги наций, Голландия одержала волевую победу со счётом 3:1.

Открыть счёт удалось игрокам английской команды. Автором первого забитого мяча стал Маркус Рашфорд, успешно реализовавший пенальти на 32-й минуте. Защитник голландцев Маттейс де Лигт потерял мяч на подходе к штрафной, чем воспользовался Рашфорд и вышел на ударную позицию. Пытаясь исправить свою ошибку, голландский защитник сфолил, что и привело к назначению одиннадцатиметрового.

На 73-й минуте Де Лигту удалось реабилитироваться и сравнять счёт в матче. После этого англичанам удалось ещё раз забить, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

Основное время матча завершилось ничейным результатом, поэтому понадобился овертайм. В дополнительное время защитник сборной Англии Кайл Уолкер забил автогол — мяч срикошетил от его ноги прямо в ворота. Третий мяч в составе победителей забил Квинси Промес.

В финале команда Нидерландов сыграет с Португалией. Англия встретится со Швейцарией в матче за третье место.