Российский самбист и боец ММА Денис Гольцов победил в своем первом поединке в рамках PFL. Соперником Гольцова выступил американец Джаред Рошольт, ранее выступавший в промоушене UFC.

Турнир прошел в Нью-Йорке, оба спортсмена — представители тяжелой весовой категории. Бой Гольцова получился коротким и завершился уже в первом раунде. Петербургский боец смог нокаутировать противника, получив за это шесть очков — максимальное количество баллов за победу в поединке PFL. На ринге Гольцов и Рошольт провели не более двух минут.