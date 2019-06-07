Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о своем бывшем одноклубнике Игоре Денисове. Слова полузащитника цитирует портал «Спорт-Экспресс».

По словам Быстрова, Денисов всегда говорил правду во всех спорных ситуациях. «Порядочнее Денисова я человека не знаю», — заявил бывший футболист, добавив, что его одноклубник мог выйти на матч с температурой 38. Также Владимир Быстров рассказал, что во время своей футбольной карьеры Игорь Денисов восстановил церковь на собственные средства, а также построил воскресную школу.

Напомним, Быстров и Денисов являются воспитанниками петербургского «Зенита», оба сейчас завершили спортивные карьеры. В конце минувшего сезона Игорь Денисов разорвал контракт с московским «Локомотивом», а затем принял решение закончить с футболом.