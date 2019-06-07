Итальянский голкипер, чемпион мира по футболу Джанлуиджи Буффон может перейти в испанскую «Барселону». Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации инсайдера, «Барселона» рассматривает Буффона в качестве запасного голкипера после продажи голландца Яспера Силлессена. Сейчас итальянец имеет статус свободного агента, поскольку его контракт с «Пари Сен-Жермен» истек, а продлевать его футболист не стал.

Вчера, 6 июня, стало известно, что Джанлуиджи Буффон намерен продолжить спортивную карьеру несмотря на возраст. Итальянскому голкиперу сейчас 41 год.

Ранее в своей карьере Буффон выступал за «Парму», а затем 17 лет провел в туринском «Ювентусе«, не покидая клуб даже тогда, когда его отправили в Серию В из-за скандала с договорными матчами.