Экс-футболист петербургского «Зенита», московского «Спартака» и «Краснодара» Владимир Быстров рассказал о своем опыте работы на спортивном телевидении в качестве эксперта.

Быстров рассказал, что попробовал себя на телевидении вместе с бывшим одноклубником Андреем Аршавиным. «Поначалу было неуютно возле микрофона – я ж могу забыться, подпустить словцо!», — заявил Быстров, добавив, что иногда у него вырывается неверная форма «тренерА».

Бывший футболист пока не уверен, что стеснение перед камерой уже ушло, играть в футбол ему было намного проще. «Но поболтать о футболе люблю. Если, конечно, позволяют говорить то, что думаю», — заявил Быстров, уточнив, что считает себя начинающим экспертом.

Напомним, Владимир Быстров завершил карьеру в 2018 году, сейчас экс-игрок «Зенита» получил тренерскую лицензию и помогает Александру Кержакову в юношеской сборной России по футболу.