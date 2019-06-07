Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова приняла участие в кулинарной передаче на японском телевидении. Об этом спортсменка рассказала в своем «Инстаграме».

Загитова выложила фото, на котором она украшает торт, а также снимок самого кулинарного шедевра. В подписи к фотографии Загитова рассказала, что на приготовление ей дали всего десять минут.

Напомним, сейчас Алина Загитова находится в туре по Японии с ледовым шоу Fantasy On Ice, в рамках поездки фигуристка посетит четыре японских города. Помимо Загитовой в касте шоу также заявлены российские фигуристы Евгений Плющенко, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева.