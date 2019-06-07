Российская премьер-лига представила календарь первенства России, к которому возникает сразу несколько вопросов. Впрочем, ничего нового.

Во-первых, куда составители так торопятся? Первый тур стартует 14 июля, не слишком ли рано? С момента перехода на систему осень-весна такого раннего начала чемпионата не было никогда, а самым ранним было 17 июля несколько сезонов назад. Невелика разница, но все-таки последние несколько лет турнир стартовал в конце июля-начале августа. Еще более странно выглядит помеченный на 6 июля в расписании Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом». С одной стороны, это только на руку командам, которые смогут прийти в форму и разыграться перед основным турниром. С другой, в борьбе за трофей есть риск, что кто-то из важных игроков поломается, а кто-то не успеет восстановиться к первому туру.

В первом круге «Зениту» предстоит целых восемь домашних матчей, при этом сезон стартует с игры против «Тамбова» в Петербурге, а затем сине-бело-голубые отправятся в Сочи играть против местной команды. Это ли не идеальный календарь? Шесть очков в первых двух матчах при должном настрое уже гарантированы, и матч за Суперкубок уже не может служить оправданием. Да и в третьем туре соперник вполне посильный — дружественный «Оренбург» всегда готов поделиться очками.

Сложности петербуржцев начнутся дальше, со встречи четвертого тура, где команда Семака сыграет против «Краснодара», а затем встретится с «Динамо» и «Ахматом». Здесь вполне можно ожидать потери очков.

Групповой этап Лиги чемпионов должен начаться приблизительно после девятого тура, где «Зенит» сыграет против набравшегося к тому моменту еврокубкового опыта «Арсенала». Неизвестно, в каком состоянии будут туляки без Бакаева и других арендованных лидеров, но от этого матча будет зависеть, как петербуржцы начнут свой путь в Европе.

Еще один вопрос, который возникает, когда смотришь на новый календарь, — где топ-вывески? Где матчи, на которые хочется пойти, ради которых захочется включить телевизор? За 15 туров таких всего десять, а должны быть в каждом туре. В некоторых турах нет даже матчей с участием команд из первой четверки и команд вроде «Ростова». Скучно.

Для «Зенита» календарь вполне сносный, вряд ли петербуржцы будут жаловаться на расписание. Если сине-бело-голубые будут бороться за трофей, то концовка для них тоже получится достаточно удобной: «Сочи», «Ахмат», «Оренбург» и «Ростов». И свои 9-12 очков команда Семака взять тут сможет. Если «Зенит» будет идти ровно в течение всего чемпионата и меньше думать о календаре, то завоевать второе золото подряд будет не такой уж невероятной целью.