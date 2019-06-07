На стадионе Петровский продолжается футбольный турнир «Мемориал Валентина Гранаткина». Вчера, 6 июня, юношеская сборная России обыграла команду Болгарии. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Счет был открыт на 44 минуте, голом отметился Данила Прохин. После того, как команды вышли с перерыва, этот игрок сделал дубль. Разгромным счет сделал Денис Файзуллин, забив на 57 минуте встречи.

Лучшим игроком матча был признан Данила Прохин.

Фоторепортаж Nevasport с поединка сборных России и Болгарии:

В стартовой встрече турнира со счетом 3:0 юношеская сборная России обыграла команду Индии. После победы над Болгарией команда Александра Кержакова возглавила группу А. Заключительный матч группового этапа турнира россияне проведут против сборной Молдавии.

За юношескую сборную России выступают игроки не старше 18 лет.