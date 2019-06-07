Аргентинский форвард петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони раздумывает над тем, чтобы покинуть клуб. Об этом сообщает журналист Матиас Бастос Милла.

Согласно информации, полученной Миллой, близкие Ригони хотят, чтобы он вернулся в Аргентину или же перешел в другой клуб, поскольку не получает в «Зените» достаточно игровой практики. Это стало причиной его отсутствия в окончательной заявке сборной Аргентины на Кубок Америки.

«Есть мнение, что он лично выразил заинтересованность в переходе в «Боку Хуниорс«, — заявил корреспондент в эфире телеканала TNT Sports.

Напомним, Эмилиано Ригони пришел в «Зенит» летом 2017 года. В минувшем сезоне полгода он провел в «Аталанте», а затем вернулся в Петербург и сыграл за «сине-бело-голубых» в 11 матчах, сделав 3 результативных передачи и забив три мяча.