Футбольный клуб «Оренбург» не сможет проводить домашние матчи следующего сезона на своей арене. Стадион «Газовик» в Оренбурге не прошел лицензирование РФС, в связи с чем клубу придется искать новую арену.

По словам спортивного директора Российской Премьер-Лиги Виктора Пышкина, «Оренбург» скорее всего, переедет на стадион «Самара-Арена» в Самаре. В эфире телеканала «Матч ТВ» Пышкин сообщил, что это самый вероятный исход событий. В календаре РПЛ на сезон-2019/20 исключены домашние матчи «Оренбурга» и самарских «Крыльев Советов», поэтому такой вариант развития ситуации самый рабочий.

В прошлом сезоне стадион «Газовик» также не прошел лицензирование, однако клубу было разрешено проводить матчи несмотря на расхождения с регламентом.