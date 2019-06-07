Российский экс-футболист Владимир Быстров рассказал о том, как его дом ограбили, а также убили его питомцев — двух собак.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Быстров поделился трагической историей из своей жизни. В декабре 2015 года, пока футболист находился в отпуске, его дом обокрали. «Все верх дном… Оказалось, рабочего, который следил за домом, связали, поколотили. Но главное, собак моих застрелили. Трусы!», — сказал Быстров, добавив, что вряд ли ограбление совершил кто-то из знакомых, поскольку дом футболист не закрывал и можно было бы не убивать собак, чтобы тихо вынести вещи.

Дом Быстрова охраняли две восточно-европейских овчарки — девочка и мальчик, однако они не пережили ограбление.

Напомним, в 2015 году Владимир Быстров выступал за ФК «Краснодар».