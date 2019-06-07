На этой неделе в Петербург официально пришло лето — солнце печет, температура подскочила до 30 градусов по Цельсию, а люди везде ищут спасительный тенёк. Предлагаем провести жаркие выходные 8 и 9 июня в Петербурге на спортивных событиях! Их нашлось не так много, однако все определенно заслуживают внимания.

Футбол. Мемориал Валентина Гранаткина

Когда: воскресенье, 9 июня

Где: стадион «Петровский», Петровский о-в, 2 // стадион «Рощино Арена», ул. Советская, 20 (Рощино)

Стартовавший на неделе турнир в честь первого вице-президента FIFA Валентина Гранаткина явно заслуживает внимания любителей футбола в Петербурге. Юношеская сборная России, которая принимает участие в турнире, уже одержала две разгромные победы над Индией и Болгарией, а в воскресенье попробует победить Молдавию. Руководят командой Александр Кержаков и Владимир Быстров — легенды питерского футбола, так что посмотреть на их первые шаги в тренерской карьере — самое то. Начало матча Молдавия — Россия в 18:00 по московскому времени. В Рощино пройдут матчи группы С, если захотите посмотреть на юных футболистов из Ирана и Аргентины — приходите в воскресенье на «Рощино Арена».

Спорт для всех: бег. Приморский пробег

Когда: суббота, 8 июня

Где: парк 300-летия Петербурга, Приморский проспект, 74в

Центр спорта Приморского района организовывает пробег для всех желающих в парке 300-летия Петербурга. Для разных возрастных категорий участников заявлены разные дистанции — 1,2 километра, 3,12 и 5,77. Участие в мероприятии абсолютно бесплатное, пробежать могут все желающие от 6 лет. Для участия в пробеге необходим допуск врача. В качестве подарков организаторы предоставят медаль финишера, сумки для бега и многое другое. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.

Автоспорт. Кубок российской автомобильной федерации – «Ретро-ралли «Ленинград 2019»

Когда: суббота-воскресенье, 8-9 июля

Где: улицы города, старт: Университетская набережная, Романовский спуск

Вечером субботы и воскресенья на улицы Петербурга выедет множество ретро-автомобилей: в рамках проведения Петербургского экономического форума пройдет «Ретро-ралли Ленинград». Принять участие в гонке на своем транспорте может любой желающий: для этого необходимо подать заявку на официальном сайте мероприятия. Требования к машине: автомобиль должен быть исправен, а его возраст — более 30 лет. Протяженность маршрута ралли составит около 100 километров, завершится гонка ночью 9 июля. Участие в ралли примут не только российские экипажи, также ожидается приезд спортсменов из таких стран, как Финляндия, Эстония, Белоруссия, Латвия.

Стрельба из лука. Чемпионат СПб по стрельбе из лука на стадионе

Когда: 8 июня, суббота

Где: г. Пушкин, СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село», ул.Ленинградская, 83 лит.Б

Для тех, кто любит узнавать новое и открывать для себя интересные виды спорта, предлагаем посетить такое необычное соревнование, как чемпионат Санкт-Петербурга по стрельбе из лука на стадионе. Жарким субботним днем в пригороде СПБ Пушкине можно не только гулять по паркам, но и следить за захватывающей борьбой самых метких лучников Северной столицы.