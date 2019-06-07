Экс-вратарь сборной России по хоккею Илья Брызгалов прокомментировал заявления о том, что хоккеистам на чемпионате мира в Словакии мешала готовиться пресса.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Брызгалов заявил, что общение с журналистами — это часть работы хоккеиста. «Овечкин всегда разговаривает. Как капитан держит ответ в «Вашингтоне». И что-то ему это в НХЛ не мешает», — заявил бывший голкипер сборной.

По мнению Брызгалова, талантливый журналист может в процессе ведения беседы вытянуть нужную информацию из хоккеиста. «Ребят, куда мы без прессы-то? С вами поболтать интересно. Поспорить», — сказал экс-вратарь, добавив, что самое главное — не собирать слухи.

Напомним, сборная России на чемпионате мира по хоккею 2019 года в Словакии завоевала лишь бронзовые награды турнира.