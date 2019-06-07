Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл поделился мнением о нападающем «Зенита» и сборной России Артеме Дзюбе.

По словам Кэмпбелла, он помнит Дзюбу по чемпионату мира. Экс-защитник сборной Англии считает, что это большой и мощный таргетмен, а в Англии ему пригодятся эти качества. Он отметил, что Дзюба проделал отличную работу в матчах за сборную.

«Думаю, Дзюба по игровой схеме идеально подошел бы «Кардиффу» или «Хаддерсфилду». Но, к сожалению, обе команды вылетели из премьер-лиги. Кто еще? Пожалуй, «Эвертон»!» — сказал Кэмпбелл, слова которого приводит телеканал 360.

Ранее Артем Дзюба несколько раз вставал на место вратаря на тренировках сборной России. Также нападающий «Зенита» на шоу «Вечерний Ургант» признался, что мечтает встать в ворота своей команды в реальном матче, если голкипера удалят, а замену сделать будет уже нельзя.

Следующий матч сборная России по футболу проведет 8 июня в Саранске с командой Сан-Марино.