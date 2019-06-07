Российский экс-футболист Владимир Быстров высказал свое предположение, кто виноват в том, что футбольного клуба «Тосно» больше не существует.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Быстров рассказал, что в смерти «Тосно» виноват не один конкретный человек. «Обещания раздавал генеральный директор Матюшенко», — сказал бывший футболист клуба из Ленобласти, добавив, что подобным занимался и главный инвестор Борис Пайкин. «Заходил в раздевалку, убеждал: «Доиграйте сезон, не тревожьтесь. Со всеми расплатятся» — сказал Быстров.

По мнению Быстрова, состав для борьбы за выживание у команды был нормальный. «Вдруг начали привозить каких-то сербов. Для чего – если у вас денег нет?», — сказал экс-полузащитник, уточнив, что легионеры вряд ли приехали бы в «Тосно» играть без получения подъемных.

Напомним, по окончании сезона-2017/18 ФК «Тосно» прекратил свое существование.