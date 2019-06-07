Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением об идее продажи пива на стадионах.

По словам Медведева, «Зенит» поддерживает идею продажи пива на стадионах. Он отметил, что если пиво с хорошей едой будет на стадионах, это сделает просмотр матча еще более приятным.

«Думаю, с тем, как у нас была организована безопасность на чемпионате мира, можно было выпить, конфликтов никаких не было. Так что я выступаю за то, чтобы было больше пива — хорошего и вкусного», — сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Медведев прокомментировал возможное расширение Российской Премьер-Лиги до 18 команд. Специалист одобрил данную идею, однако отметил, что она будет успешной лишь при реализации нескольких условий.