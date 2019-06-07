Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал идею расширения числа участников российской премьер-лиги.

По словам Колобкова, он изучал в последнее время аргументацию по расширению РПЛ, и надо понимать, что за этим последует много других вопросов, например, как это все скажется на календаре. Колобков также сказал, что ему хотелось бы понять, какие команды претендуют на РПЛ, потому что не должно случиться так, что команда в середине сезона прекратит свое существование.

«Хотелось бы услышать аргументацию, как это отразится на российском футболе. Будем обсуждать это с Российским футбольным союзом», — сказал Колобков, слова которого приводит ТАСС.

Ранее на общем собрании клубов российской премьер-лиги на обсуждение была вынесена возможность расширения лиги до 18 команд. Как сообщает «Спорт-Экспресс», 15 клубов из 16 поддержали идею увеличения числа участников турнира, единственным противником реформы стал московский «Спартак». Отмечается, что окончательное решение примет исполком РФС.