УЕФА рассказал, кто будет обслуживать финальный матч Лиги наций.

Сообщается, что на финальной игре будет работать испанский арбитр Альберто Ундиано Мальенко, помогать ему будут лайнсмены Роберто Алонсо Фернандес и Хуан Карлос Юсте Хименес, видеопомощником судьи станет Алехандро Эрнандес, а ассистентом видеопомощника — Хуан Мартинес Мунуэра. Резервным судьёй назначен Матеу Лаос.

Напомним, ранее в португальском Гимарайнше на стадионе «Афонсу Энрикеш» завершился футбольный матч между сборными Нидерландов и Англии. Команды встречались в рамках полуфинала Лиги наций, Голландия одержала волевую победу со счётом 3:1. В параллельном матче команда Португалии обыграла швейцарцев со счетом 3:1. В финале команда Нидерландов сыграет с Португалией. Англия встретится со Швейцарией в матче за третье место.