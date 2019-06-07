Напомним, «Сент-Луис Блюз» обыграл «Бостон Брюинс» в пятом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли. Матч прошел на арене «Ти-Ди Гарден» и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

Счет был открыт во втором периоде — отличился Райан О’Райлли. В третьем периоде «Сент-Луис» стараниями Давида Перрона удвоили преимущество. До финальной сирены «Бостон» смог отыграть только одну шайбу, ее забросил Джейк Дебраск.

Представители России в «Сент-Луисе» нападающие Иван Барбашев и Владимир Тарасенко результативных действий в игре не совершили.

В данный момент счет в серии — 3-2 в пользу «Блюз».