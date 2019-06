Фанаты «Бостон Брюинз» устроили драку во время пятого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на арене в Бостоне.

Несколько фанатов в джерси «Бостона» начали драться прямо на трибуне. Причины конфликта неизвестны.

This was sent to me from the stands — this fight escalates … all between Bruins fans. pic.twitter.com/XPHEwdEBVF

— Benjamin Hochman (@hochman) June 7, 2019