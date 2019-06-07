Аргентинский нападающий Серхио Агуэро рассказал о том, почему хочет выиграть со сборной Кубок Америки. Слова футболиста прозвучали в эфире канала Fox Sports Argentina.

По мнению Агуэро, он хочет завоевать трофей со сборной больше для своего друга и партнера по сборной Лионеля Месси. «Надеюсь, однажды это всё же произойдёт. Это мечта, которой живёт Лео и все остальные», — заявил Агуэро. Также нападающий «Манчестер Сити» заявил, что ставит себя на место Месси и испытывает желание сделать все возможное, чтобы форвард «Барселоны» поднял над головой кубок.

Также Агуэро предположил, как сборной необходимо готовиться к континентальному турниру. «Команде нужно быть ментально готовой, чтобы не провалиться», — сказал Агуэро.

Напомним, Кубок Америки стартует в Бразилии 14 июня.