В футболе и хоккее по-прежнему есть команды, у которых по разным причинам не определено место жительства.

«Шахтер»

Из-за войны донецкому клубу пришлось что-то менять, поэтому команда переехала в Харьков, и теперь проводит свои матчи на стадионе «Металлист» вместимостью 40 тысяч человек. Суперсовременная «Донбасс Арена» стоит и пустует уже который год, она полностью заброшена, там, по свидетельству очевидцев, поселились лисы. На восстановление стадиона потребуется не один миллион.

«Авангард»

Речь об омском хоккейном клубе, к которому летом 2018 года пришли плохие новости: оказывается, «Арена Омск» находится в аварийном состоянии и там нельзя не только играть, но и вообще находиться нежелательно. Омичи собрали вещички и уехали в Балашиху, где неплохо освоились и дошли до финала Кубка Гагарина. Следующий сезон команда тоже проведет в Подмосковье, а омскую арену планируют сносить и строить на ее месте новую. В общем, в Омск «ястребы» вернутся нескоро.

«Спартак»

Хоккеисты из Москвы попали в унизительную ситуацию. Переезжали в «ВТБ Ледовый дворец», а играют на «ЦСКА Арене». Просто у армейцев много денег, и они решили, что переименовать и брендировать свой стадион будет хорошей затеей. Но «Спартак» не жалуется, а спокойно уживается со злейшими врагами. Болельщики ЦСКА же обиделись на руководителя армейцев Есмантовича, но перестали дуть губы, как только поняли, что клубу светит первое в истории чемпионство.

«Оренбург»

Стадион «Оренбурга» не получил лицензию на проведение матчей российской премьер-лиги, и в следующем году клубу придется ездить в другой город на домашние матчи. Вероятнее всего это будет Самара, поэтому в календаре «Оренбург» и «Крылья» разведены. Что будет делать «Оренбург» дальше — непонятно. Просить о стадионе «Газпром»? Или возвращаться в ФНЛ?

«Тамбов»

Стадион, на котором клуб выиграл первенство ФНЛ, совсем не годится для РПЛ. Поэтому ситуация та же, что у «Оренбурга»: надо переезжать. Из возможных вариантов — Саранск и Волгоград. Номинальные хозяева этих стадионов, «Мордовия» и «Ротор», выступают в ФНЛ, поэтому составителям календаря придется подстроить расписание матчей так, чтобы игры «Тамбова» и второго клуба не пересекались.