Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил о планах «Зенита» на следующий сезон, связанных с посещаемостью стадиона. Слова функционера цитирует агентство ТАСС.

По словам Медведева, «Зенит» хочет, чтобы домашний стадион стал центром притяжения. «У нас рекордная посещаемость в России — 48 тыс. зрителей», — привел данные за прошлый сезон гендиректор «сине-бело-голубых», добавив, что этот показатель выше средней посещаемости любой лиги мира, в том числе и АПЛ.

Намерения на следующий сезон у Медведева оптимистичные. «В следующем году мы превысим планку в 50 тыс., тем более, мы будем играть в Лиге чемпионов», — заявил генеральный директор «Зенита».

Напомним, «Газпром-Арена» на Крестовском острове вмещает около 68 тысяч человек, рекорд посещаемости был установлен на игре с московским ЦСКА — 61 494 болельщика.