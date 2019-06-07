Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, как у капитана команды Артема Дзюба обстоят дела с мотивацией.

По словам Черчесова в интервью официальному сайту УЕФА, Дзюба хорошо готовит себя сам. «Можно вдохновлять его или нет, но самое главное — футболист сам мотивированный», — рассказал тренер, добавив, что форвард отлично подготовился по части психологии к домашнему ЧМ.

Также Черчесов уточнил, что цель тренерского штаба — вывести Дзюбу на пик формы в определенный момент с помощью подготовки. «Личная мотивация играет здесь огромную роль. Мы знаем его характер, знаем, что ему надо для проявления своих лучших качеств», — сказал главный тренер, добавив, что подготовка — это командная работа.

Напомним, следующие матчи сборная России проведет 8 и 11 июня в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года. Соперниками станут сборные Сан-Марино и Кипра.