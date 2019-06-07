Бразильский форвард испанской «Барселоны» Коутиньо принял решение покинуть клуб. Об этом сообщает издание Cadena Ser.

По информации СМИ, адаптация бразильца в клубе прошла неудачно, сейчас он хочет сменить обстановку и вновь получить большое количество игрового времени. О своем решении покинуть клуб Коутиньо рассказал агентам, а также уведомил руководство клуба.

Трансфер игрока будет осуществить тяжело, поскольку «Барселона» в общей сложности заплатила за игрока 135 миллионов евро, а за примерно равную сумму покупать футболиста никто не захочет.

Сейчас футболист находится в расположении сборной Бразилии, в ближайшее время он примет участие в домашнем Кубке Америки, хорошая игра на котором может повысить интерес к нему, как к игроку.

Напомним, в феврале 2018 года Коутиньо перешел из «Ливерпуля» в «Барселону».