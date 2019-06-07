Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что будет с покинувшим Футбольную национальную лигу «Зенитом-2».

«Команда будет существовать», – сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, вторая команда «Зенита» заняла предпоследнее, 19-е, место в чемпионате Футбольной национальной лиги, набрав 28 очков. Если бы с «Тюмени» не сняли шесть очков за отказ выплачивать долги игрока, «Зенит-2» занял бы последнее место в турнирной таблице.

Таким образом, в следующем сезоне команда Владислава Радимова выступит в зоне Запад второго дивизиона ПФЛ. Помимо «Зенита-2» там также выступает другой петербургский клуб, «Ленинградец».

Ранее Александр Медведев заявил о планах «Зенита» на следующий сезон, связанных с посещаемостью стадиона.