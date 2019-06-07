Экс-тренер по фигурному катанию Нина Мозер рассказала, как в сезоне-2019/20 будет проходить подготовка пары российских фигуристов Владимира Морозова и Евгении Тарасовой

Слова тренера приводит портал Р-Спорт. По словам Мозер, пара Тарасова/Морозов — большой проект, в котором участвует также и она, и бывший главный тренер пары Максим Траньков. Мозер рассказала, что фигуристы уже начали подготовку к следующему сезону в академии нового тренера Марины Зуевой во Флориде.

«Мы прилетаем к ребятам в Америку по согласованным графикам,» — заявила Нина Мозер, добавив, что основная работа с парой выполняется лично Мариной Зуевой.

Также экс-тренер заявила, что цель пары, ради которой была выстроена такая подготовка — Олимпийские игры.

Напомним, в минувшем сезоне Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро чемпионата Европы и мира.