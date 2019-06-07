Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев может стать наставником красноярского «Енисея».

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, покинувший РПЛ клуб уже сделал предложение специалисту.

Ранее наставник красноярцев Дмитрий Аленичев покинул команду по истечению срока контракта, а Магомед Адиев по той же причине объявил об уходе из махачкалинского клуба.

Ранее сообщалось, что Магомед Адиев может возглавить «Ахмат». Отмечалось, что это случится с большой вероятностью, если из грозненского клуба уйдет Рашид Рахимов.

Два месяца назад Адиев подал в отставку с поста главного тренера «Анжи» после крупного поражения от «Краснодара», однако руководство клуба ее не приняло. Специалиста убедили доработать до конца текущий сезон.