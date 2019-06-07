Чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Стэнли вратарь Илья Брызгалов оценил метод восстановления Ильи Ковальчука после матчей, а также прокомментировал его неудачи в минувшем сезоне.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Брызгалов заявил, что связывание плохой игры Ковальчука на ЧМ-2019 в Словакии с тем, что он пьет пиво, неверно. «То, что он всю жизнь его пьет, и ему это никогда не мешало играть на высоком уровне, – это в расчет не берется», — заявил экс-хоккеист, добавив, что когда капитан сборной России забивал в сезоне по 40 шайб и был лидером команды, никто не обращал внимание на то, что он пьет пиво.

По мнению Брызгалова, Ковальчук сдает позиции, потому что ему уже 36 лет. «Лучшие годы уже позади», — сказал экс-член сборной России по хоккею.

Напомним, Илья Ковальчук по итогам сезона в НХЛ вошел в тройку худших игроков лиги по показателю полезности.