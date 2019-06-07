Турнир абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) снова пройдет в России. Об этом рассказал генеральный директор Российского Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Как сообщил Дмитриев, следующие бои UFC в России пройдут 9 ноября в Москве. «Там будет очень много интересных боев, очень много российских спортсменов», — заявил гендиректор РФПИ, добавив, что в промоушен идет поток новых талантливых спортсменов из России, которые приобретают известность мирового уровня.

Также Дмитриев заявил, что посетит бой Хабиба Нурмагомедова в ОАЭ в составе большой делегации. «Мы будем присутствовать с большой делегацией на бое Хабиба», — уточнил директор РФПИ.

Ранее турниры UFC проходили в России дважды: на площадках в Москве в сентябре 2018 года и в Санкт-Петербурге 20 апреля 2019 года.