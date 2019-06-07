Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение отстранить от футбольной деятельности генерального директора «Урожая» Дмитрия Градиленко, главного тренера «Черноморца» Хазрета Дышекова и трех футболистов «Черноморца» Ивана Юдина, Анатолия Пуляева и Станислава Резникова.

По словам председателя КДК РФС Артура Григорьянца, которые приводит «Спорт-Экспресс», за оказание воздействия на официальное лицо клуба с целью влияния на результат, гендиректору «Урожая» Дмитрию Градиленко запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение года, как и главному тренеру «Черноморца» Хазрету Дышекову.

Футболистам запрещено осуществлять любую футбольную деятельность в течение трех лет. Григорьянц отметил, что вопрос об аннулировании результата матча приостановлен до завершения окончательной проверки РФС и МВД.

Ранее российский футбольный союз обратился в МВД в связи с подозрениями в договорном характере матча между «Чайкой» и «Черноморцем» (3:1).