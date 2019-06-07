Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн поделился мнением о предстоящем реванше своего клиента с Энди Руисом.

По словам Хирна, с поражением Джошуа Деонтей Уайлдер удёт в забвение, и теперь бой Энтони и Деонтея фактически мёртв. Хирн считает, что теперь единственным важным поединком для Джошуа является реванш с Руисом.

«Бой-реванш с Руисом — главное событие в тяжёлом весе. Забудьте о боях Уайдер — Джошуа и Уайлдер — Фьюри. Настоящий «монстр» — Джошуа против Руиса», — сказал Хирн, слова которого приводит talkSPORT.

Напомним, мексиканский боксер Энди Руис-младший одержал победу над представителем Великобритании Энтони Джошуа. Бой за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версии четырех федераций прошел в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Поражение от Руиса стало первым для Джошуа в карьере боксера, до этого поединка британец одержал 22 победы.