В Саранске в рамках отборочного этапа чемпионата Европы состоится матч третьего тура между сборной России и национальной командой Сан-Марино.

Матч, который начнется в 19:00 по московскому времени, пройдет на стадионе «Мордовия Арена».

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто будет капитаном национальной команды в матчах против Сан-Марино и Кипра. По словам Черчесова, капитаном останется нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба, в сборной никаких изменений в этом плане нет.

Ранее россияне в квалификации Евро потерпели поражение от сборной Бельгии со счетом 1:3, а затем разгромили команду Казахстана со счетом 4:0.

В первом матче за нашу команду отличиться удалось Денису Черышеву, а во второй встрече дубль оформил все тот же Черышев, еще один мяч забил Артем Дзюба, а четвертый гол в свои ворота забил Абзал Бейсебеков.