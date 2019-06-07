Тренер детско-юношеской спортивной школы донецкого «Шахтера«, а также экс-игрок московского «Спартака» Алексей Бахарев рассказал о том, в каком состоянии сейчас находится заброшенная «Донбасс-Арена».

По его словам в интервью телеканалу «Матч ТВ» главная команда и руководители клуба не были в Донецке. Бахарев считает, что хоть арена и уцелела в ходе военных действий, на его восстановление потребуются серьезные средства. «Рядом рвалось, а так вроде стоит. Волной повредило одну часть, но стадион в принципе живой, надо его чистить, отмывать», — заявил тренер ДЮСШ.

Бахарев заявил, что поле стадиона находится в непригодном состоянии, также там живут лисы. «Норы роют, на солнышке греются. Четыре штуки. Никак вывести их не могут. А может, не пытаются», — сказал футбольный тренер.