В Париже состоится финальный матч женского одиночного Открытого чемпионата Франции.

Матч запланирован на 16:00 по московскому времени, в финале встречаются австралийка Эшли Барти и чешка Маркета Вондрусова.

В полуфинале турнира Эшли Барти одержала тяжелую победу над американкой российского происхождения Амандой Анисимовой. Барти победила в трех сетах — 6:7 (4:7), 6:3, 6:3. На счету австралийки было пять подач навылет, три двойные ошибки и восемь реализованных брейкпойнтов.

Вондрусова в полуфинале одолела британку Йоханну Конту в двух сетах — 7:5, 7:6 (7:2). Чешка совершила три эйса, сделала две двойные ошибки и реализовала три из семи брейкпойнта.

Отметим, последние россиянки вылетели из сетки турнира в третьем круге: Вероника Кудерметова проиграла эстонке Кайе Канепи, Екатерина Александрова уступила россиянке с испанским паспортом Алене Большовой, а Анастасия Блинкова оказалась слабее американки Мэдисон Киз.