Чешская теннисистка Маркета Вондроушова и представительница Австралии Эшли Барти квалифицировались в финал Открытого чемпионата Франции.

В полуфинальном матче Вондроушова обыграла Йоханну Конту из Великобритании. Матч продлился один час и 45 минут, для победы чешке понадобилось два сета: 7:5, 7:6.

На стадии полуфинала Эшли Барти встречалась с американкой Амандой Анисимовой. Для того, чтобы выйти в финал, Барти понадобилось три сета, матч занял почти два часа. Счет по партиям 6:7, 6:3, 6:3.

Для обеих теннисисток этот финал турнира Большого шлема станет первым в карьере, австралийка раньше выигрывала US Open, но в парном разряде. В случае победы на турнире Барти станет второй ракеткой мира.

Финал «Ролан Гаррос» среди женщин состоится завтра, 8 июня. Начало в 12:00 по московскому времени.