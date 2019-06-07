Российский хоккеист, нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин рассказал о том, почему ему важно побыть в одиночестве после плохих матчей.

В интервью порталу Чемпионат.com хоккеист рассказал, что после неудачных матчей он старается побыть наедине с собой. «Когда я сыграл плохо или, когда игра была совсем неудачная, то мне легче побыть одному, обдумать какие-то моменты, всё осмыслить», — заявил хоккеист.

По словам Малкина, после окончания игры в нем еще кипит энергия. «Остаёшься разгорячённым, можно сорваться даже на близких», — заявил хоккеист. Чтобы не допустить подобного, Малкин старается дистанцироваться, чтобы успокоить себя.

Напомним, в этом сезоне Евгений Малкин дошел с «Питтсбургом» до 1/8 финала Кубка Стэнли, а также завоевал со сборной России бронзовые медали чемпионата мира по хоккею.