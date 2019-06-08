В четвертом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стейт Уорриорз» принимает «Торонто Рэпторс».

Матч, который проходит в Окленде, начался в 04:00 по московскому времени.

В данный момент счет в серии — 2-1 в пользу канадской команды, серия продлится до четырех побед.

В предыдущей встрече «Торонто» обыграл «Голден Стейт» со счетом 123:109, до этого победа была за действующими чемпионами, а в первом матче победили «Рэпторс».

В прошлом матче «Уорриорз» не смогли обыграть «Торонто», несмотря на 47 очков Стефена Карри. Первая четверть завершилась с преимуществом «Рэпторс» в семь очком — 29:36, вторая вышла примерно равно, однако «Голден Стэйт» потерял еще балл — 23:24. Третья четверть завершилась со счетом 31:36, а в четвертой также перевес был на стороне «Торонто» — 26:27.

Пятый матч команд состоится 11 июня.