Российский хоккеист, нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин рассказал о том, какие у него планы на внехоккейную жизнь.

В интервью порталу Чемпионат.com Малкин заявил, что у него есть неспортивная мечта — построить собственный дом в Подмосковье. «Хочу поговорить со специалистами и спроектировать именно так, как я вижу его в своей голове», — заявил хоккеист.

Также в планах Малкина есть заведение собаки, помимо этого форвард «Питтсбурга» хочет перевезти в дом родителей, чтобы вся его большая семья жила рядом. «Может даже хотел бы ещё детей», — подытожил спортсмен.

Напомним, Евгений Малкин является двукратным чемпионом мира по хоккею, также 32-летний нападающий дважды выигрывал Кубок Стэнли вместе с «Питтсбург Пингвинс«.