Руководство петербургского «Зенита» не планирует продлевать контракт в качестве игрока с защитником Александром Анюковым.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, 36-летнему футболисту будет предложена должность тренера в клубной системе петербуржцев.

Отметим, действующий договор Анюкова заканчивается 30 июня этого года.

Ранее сам Александр Анюков прокомментировал свое будущее в петербургском клубе. «Руководство сказало мне провести прощальный матч. Я его провел», — сказал Анюков после матча с «Енисеем».

В сезоне-2018/19 санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз завоевал титул чемпиона России по футболу. Ранее «сине-бело-голубые» становились лучшим футбольным клубом страны в 2007 и 2010 году, а также в сезонах-2011/12, 2014/15. Также один раз петербургская команда становилась чемпионом СССР, это произошло в 1984 году.