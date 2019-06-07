Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба и главный тренер команды Станислав Черчесов прокомментировали эпизод в матче финала Лиги чемпионов с выбежавшей на поле полуголой моделью Кинси Волански.

Слова Дзюбы приводит портал Р-Спорт. Футболист заявил, что если в матче сборной России такое повторится, то он отнесется к этому положительно. «Кому-то нравится, кому-то – нет», — сказал Дзюба, добавив, что знает о русском парне модели. «Футбол данная акция не испортила, это было позитивно», — сказал нападающий.

На вопрос журналиста о том, стал бы Дзюба уводить девушку с поля самостоятельно, ответил Станислав Черчесов: «Девушек Артему доверять нельзя», — сказал наставник сборной России.

Напомним, завтра, 8 июня, сборная России в Саранске сыграет с командой Сан-Марино. Начало матча в 19:00 по московскому времени.